Названы лучшие города России для гастротуризма

Россияне назвали лучшие города страны для гастротуризма, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «ЮKassa».

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Большинство участников опроса заявили, что лучшим городом России для гастрономического путешествия является Казань, за нее проголосовали 47%. Также в тройку лидеров вошли Астрахань (39%) и Сочи (31%).

По 26% набрали Владивосток, Пятигорск и Минеральные Воды.

В топ-10 лучших направлений оказались Краснодар (25%), Петербург (23%), Калининград (19%) и города Золотого кольца России (15%). Москву выбрали 13% респондентов.