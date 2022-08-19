Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Названы лучшие города России для гастротуризма

Мир24иещё 1

Россияне назвали лучшие города страны для гастротуризма, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «ЮKassa».

Названы лучшие города России для гастротуризма
Фото: Мир24Мир24

Большинство участников опроса заявили, что лучшим городом России для гастрономического путешествия является Казань, за нее проголосовали 47%. Также в тройку лидеров вошли Астрахань (39%) и Сочи (31%).

По 26% набрали Владивосток, Пятигорск и Минеральные Воды.

В топ-10 лучших направлений оказались Краснодар (25%), Петербург (23%), Калининград (19%) и города Золотого кольца России (15%). Москву выбрали 13% респондентов.

Ранее эксперты определили наиболее востребованные направления для поездок в бархатный сезон. На первом месте находится Сочи. На втором и третьем – Москва и Санкт-Петербург.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители