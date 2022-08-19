Пенсионеры получат льготы на авиабилеты

«Авиабилеты по льготной цене будут доступны для женщин в возрасте от 55 лет и для мужчин старше 60 лет», – сказала Киреева.

Речь идет о субсидированных авиабилетах, которые перевозчик предоставляет льготным категориям граждан по цене значительно ниже обычной. Так, российская авиакомпания «Уральские авиалинии» расширила список маршрутов, на которых пенсионеры могут сэкономить.

До конца 2022 года пожилые россияне смогут приобрести льготные билеты из Москвы в Калининград и обратно всего за 3,8 тыс. рублей. Слетать в Санкт-Петербург из Москвы и вернуться обратно можно за 3,5 тыс. рублей. За 7,4 тыс. рублей пенсионеры могут приобрести даже билеты во Владивосток и обратно. Для остальных россиян авиабилеты на такие рейсы обойдутся вдвое дороже, передает Primpress.