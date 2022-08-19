Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд

Туроператоры России сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд, сообщает РИА Новости.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Таиланд примет до конца года миллион российских туристов

Это произошло благодаря блочной перевозке. Экономия может составить до 50 тысяч рублей в случае блочных билетов авиакомпании Etihad.