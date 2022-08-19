Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд

Туроператоры России сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд, сообщает РИА Новости.
Таиланд примет до конца года миллион российских туристов
Это произошло благодаря блочной перевозке. Экономия может составить до 50 тысяч рублей в случае блочных билетов авиакомпании Etihad.
На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. Отмечается рост продаж путевок на 50 процентов за последнюю неделю. Как говорят туроператоры, граждане бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд.