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2 часа назад

Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд

Национальная Служба Новостей

Туроператоры России сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд, сообщает РИА Новости.

Туроператоры: снижаются цены на путевки в Таиланд
Фото: nsn.fmnsn.fm

Таиланд примет до конца года миллион российских туристов

Это произошло благодаря блочной перевозке. Экономия может составить до 50 тысяч рублей в случае блочных билетов авиакомпании Etihad.

На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. Отмечается рост продаж путевок на 50 процентов за последнюю неделю. Как говорят туроператоры, граждане бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд.

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