Туристам назвали страны с самым большим числом зазывал

Во многих странах туристы сталкиваются с докучающими им местными жителями. Пользователи Reddit написали в посте на форуме, в каких государствах путешественников донимают зазывалы.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Большинство комментаторов пришли к выводу, что уличные торговцы, таксисты и мошенники пристают к отдыхающим в Марокко, Египте, Индии, Иордании, Тунисе и Камбодже.

Также пользователи жаловались на поведение африканских мигрантов в Италии, Франции и Португалии, которые постоянно пытаются что-то продать туристам.

«Они подбегают со словами: привет, друг, что ищешь, откуда ты, иди сюда, сделаем скидку, музей закрыт, я провожу тебя на экскурсию или в ювелирный магазин»,

— писали пользователи.