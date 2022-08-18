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1 час назад

Туристам назвали страны с самым большим числом зазывал

Lenta.ru

Во многих странах туристы сталкиваются с докучающими им местными жителями. Пользователи Reddit написали в посте на форуме, в каких государствах путешественников донимают зазывалы.

Туристам назвали страны с самым большим числом зазывал
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Большинство комментаторов пришли к выводу, что уличные торговцы, таксисты и мошенники пристают к отдыхающим в Марокко, Египте, Индии, Иордании, Тунисе и Камбодже.

Также пользователи жаловались на поведение африканских мигрантов в Италии, Франции и Португалии, которые постоянно пытаются что-то продать туристам.

«Они подбегают со словами: привет, друг, что ищешь, откуда ты, иди сюда, сделаем скидку, музей закрыт, я провожу тебя на экскурсию или в ювелирный магазин»,

— писали пользователи.

При этом некоторые люди признались, что уличные торговцы также донимали их в Японии, Южной Корее, на Тайване, а также в Нью-Йорке.

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