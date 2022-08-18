Стюардессы назвали способы борьбы с домогательствами

Стюардессы пожаловались на домогательства со стороны пассажиров и спросили совета, как бороться с таким поведением на борту. Об этом они написали в посте на форуме Reddit.

На их вопрос ответили многие коллеги, рассказав, что к ним приставали не только туристы на борту самолета, но также пилоты и другие члены экипажа.

Некоторые бортпроводники назвали необычные способы, к которым прибегают, когда чувствуют повышенное внимание к своей персоне. Так, одни советуют попытаться отшутиться, «надеть маску и не реагировать» или продолжать вести себя вежливо и дружелюбно.