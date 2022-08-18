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1 час назад

Стюардессы назвали необычные способы борьбы с домогательствами пассажиров

Lenta.ru

Стюардессы пожаловались на домогательства со стороны пассажиров и спросили совета, как бороться с таким поведением на борту. Об этом они написали в посте на форуме Reddit.

Стюардессы назвали способы борьбы с домогательствами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На их вопрос ответили многие коллеги, рассказав, что к ним приставали не только туристы на борту самолета, но также пилоты и другие члены экипажа.

Некоторые бортпроводники назвали необычные способы, к которым прибегают, когда чувствуют повышенное внимание к своей персоне. Так, одни советуют попытаться отшутиться, «надеть маску и не реагировать» или продолжать вести себя вежливо и дружелюбно.

Другие рекомендуют намекнуть обидчикам, что они не испытывают интереса к людям противоположного пола. Однако некоторые стюардессы признались, что давно работают и никогда не сталкивались с таким поведением.

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