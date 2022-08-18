Туристка попала в больницу из-за укусов отельных клопов

Британская туристка прилетела на отдых в Хургаду, Египет, и пожаловалась, что в первый же день отдыха ее покусали отельные клопы. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам 23-летней Эбби, когда она вошла в номер, комната показалась ей чистой, но при этом в ней «пахло тухлятиной». На следующий день отпуска путешественница почувствовала тошноту и слабость, а все ее тело было покрыто огромными красными зудящими волдырями из-за укусов клопов.

В результате девушка попала в больницу. Врач, увидев эти покраснения, заявил, что впервые в жизни столкнулся со столь тяжелым кожным заболеванием.

В публикации отмечается, что после инъекций антигистаминных препаратов путешественнице прописали антибиотики и разрешили вернуться в отель.

«Каждый вечер я звонила маме и папе и рыдала в трубку. Все жгло и болело, а люди так смотрели на меня, что мне было неловко. Одна туристка спросила, нет ли у меня инфекционного заболевания и можно ли ей после меня купаться в бассейне»,

— вспоминает британка. При этом сотрудники гостиницы согласились переселить туристку в другой номер только на девятый день ее отдыха.