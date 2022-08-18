Раскрыты способы сохранить здоровье после авиаперелетов

Доктор Эмма Хьюз заявила, что употребление продуктов, богатых полезными веществами, и прием витаминов помогут пассажирам защититься от простуды и вирусных заболеваний во время и после перелета на самолете. Подробностями эксперт поделилась с британским таблоидом Mirror.

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Кроме этого, Хьюз посоветовала пассажирам как можно чаще обрабатывать руки антисептиком, а также продезинфицировать все близлежащие поверхности.

Помимо всего прочего, необходимо пить много воды, поскольку из-за относительно низкой влажности воздуха на борту самолетов пассажиры могут столкнуться с сухостью кожи, слизистой оболочки носа и глаз. А все это, в свою очередь, может привести к гриппу и простуде.