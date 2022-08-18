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1 час назад

Туристы повеселились в Венеции необычным способом

Lenta.ru

В Венеции полиция задержала двух туристов, которые прокатились на электрических досках для серфинга по Гранд-каналу. Выходка путешественников попала на видео, его опубликовал мэр города Луиджи Бруньяро в своем аккаунте в Twitter.

Туристы повеселились в Венеции необычным способом
Фото: Лента.руЛента.ру

На размещенных кадрах видно, как двое мужчин в шортах и майках веселятся на воде, когда мимо них проплывают гондолы и катера — из-за такого необычного способа провести время туристы прослыли в сети «дебилами».

«Двое слабоумных издеваются над городом. Помогите идентифицировать их!» — написал мэр Венеции.

В тот же день мужчин задержала полиция — им выставили штрафы по 1350 долларов на каждого (примерно 80 тысяч рублей), конфисковали доски и попросили покинуть город. Кроме того, туристам хотят предъявить судебный иск за нанесение ущерба имиджу города.

Как сообщает New York Post, в Венеции действуют строгие правила поведения вблизи каналов — в них запрещено купаться, а также нельзя сидеть на ступенях памятников, расположенных около воды.

Новости путешествий,Луиджи Бруньяро,
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