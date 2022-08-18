Туристы повеселились в Венеции необычным способом

В Венеции полиция задержала двух туристов, которые прокатились на электрических досках для серфинга по Гранд-каналу. Выходка путешественников попала на видео, его опубликовал мэр города Луиджи Бруньяро в своем аккаунте в Twitter.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На размещенных кадрах видно, как двое мужчин в шортах и майках веселятся на воде, когда мимо них проплывают гондолы и катера — из-за такого необычного способа провести время туристы прослыли в сети «дебилами».

«Двое слабоумных издеваются над городом. Помогите идентифицировать их!» — написал мэр Венеции.

В тот же день мужчин задержала полиция — им выставили штрафы по 1350 долларов на каждого (примерно 80 тысяч рублей), конфисковали доски и попросили покинуть город. Кроме того, туристам хотят предъявить судебный иск за нанесение ущерба имиджу города.