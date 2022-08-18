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1 час назад

Предложен способ снизить цену авиаперелета в Турцию

Мир новостей

В России предлагают для удешевления стоимости авиабилетов в Турцию нарастить количество рейсов, выполняемых на курорты этой страны.

Предложен способ снизить цену авиаперелета в Турцию
Фото: Мир новостейМир новостей

Как уточняет газета Hürriyet, планируется расширить полетные программы турецких авиаперевозчиков. К концу текущего лета хотят увеличить количество авиарейсов до 100 в сутки. В настоящее время турецкие авиаперевозчики (в основном, конечно, это Turkish Airlines) в среднем ежедневно совершают 85 рейсов из России в Турцию. При этом журналисты утверждают, что российская сторона настаивает на необходимости довести количество рейсов до 100 в день.

Отмечается, что в случае увеличения количества авиаперевозок цена билетов снизится. В частности, перелет из Москвы или Петербурга в Стамбул обойдется практически во столько же, сколько билет из Стамбула в Нью-Йорк. Расходы на путешествие из Москвы в Рим с пересадкой в Стамбуле составит 1,3 тысячи долларов (примерно 78,5 тысячи рублей).

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