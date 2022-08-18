Предложен способ снизить цену авиаперелета в Турцию

В России предлагают для удешевления стоимости авиабилетов в Турцию нарастить количество рейсов, выполняемых на курорты этой страны.

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Как уточняет газета Hürriyet, планируется расширить полетные программы турецких авиаперевозчиков. К концу текущего лета хотят увеличить количество авиарейсов до 100 в сутки. В настоящее время турецкие авиаперевозчики (в основном, конечно, это Turkish Airlines) в среднем ежедневно совершают 85 рейсов из России в Турцию. При этом журналисты утверждают, что российская сторона настаивает на необходимости довести количество рейсов до 100 в день.