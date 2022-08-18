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1 час назад

Россиянам предлагают отправиться в шоп-туры за брендовыми вещами в Белоруссию

Inc-Newsиещё 1

Новый тренд сформирован современными экономическими условиями.

Россиянам предлагают отправиться в шоп-туры в Белоруссию
Фото: Inc-NewsInc-News

У жителей России сохранилась возможность приобрести одежду зарубежных брендов. Для этого достаточно отправиться в в Белоруссию, где открыты практически все магазины одежды зарубежных марок, покинувших российский рынок. В частности, в Минске можно купить одежду от Zara, Nike, Adidas, Calvin Klein, Massimo Dutti, аксессуары Karl Lagerfeld или сумку Michael Kors. В сентябре планирует возобновить работу шведский ритейлер H&M.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Белоруссия является универсальным направлением, где возможны различные варианты отдыха - экскурсионные поездки, оздоровительные туры, а теперь и организованные шоп-туры.

"Текущие экономические условия сформировали и новый тренд – становятся популярны поездки в соседнюю страну за брендовыми вещами",

- говорится в сообщении.

Кроме того, отправиться в шоп-тур можно и самостоятельно: на личном транспорте, поездом (в республику ходят скоростные "Ласточки", ежедневные пассажирские поезда), самолетом (билет в обе стороны на человека начинается от 7 тысяч рублей). При этом для въезда в Белоруссию потребуется только российский паспорт, поскольку все ковидные ограничения при пересечении сухопутной границы сняты.

Оплачивать покупки в соседней стране можно не только наличными, но и картой "Мир".

Стоимость четырехдневного шоп-тура от туроператора FUN&SUN составляет от 33 тысяч рублей на двоих (авиаперелет не включен). Приобретая шоп-тур, будет возможность не только посетить торговые центры, но и проконсультироваться и оформить карты Visa или Mastercard в белорусских банках. Первый шоп-тур состоится уже на следующей неделе - 25 августа.

Ранее портал Inc-News писал, что с начала весны экономические настроения россиян ощутимо улучшились.

Новости путешествий,Visa,Ассоциация туроператоров России,
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