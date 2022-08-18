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1 час назад

Названы реальные сроки получения шенгенской визы

Мира Маркина

Недавно стало известно об ужесточении правил выдачи Финляндией шенгенских виз. Сколько времени займет получение документов в связи с данными обстоятельствами, узнали эксперты АТОР.

В первую очередь изменилось время ожидания записи на подачу документов. Фирмы, предоставляющие услуги по оформлению визы в Финляндию, ориентируют своих клиентов на середину осени.

Также сообщается, что пока нет доступной записи в визовые центры этой скандинавской страны, а суммарное время ожидания оформления документа увеличилось до двух с половиной месяцев.

Поскольку в Финляндии намерены серьезно сократить количество выдаваемых виз, от момента подачи необходимого пакета документов до получения “шенгена” может пройти от четырех до пяти месяцев. Несмотря на это подать заявку при возможности стоит, даже если ваша поездка запланирована на январь или февраль 2023 года. Поскольку, согласно визовому кодексу Евросоюза, соискатель имеет право запустить процесс оформления документов за полгода до прибытия в страну.

Ранее мы писали о том, в каких консульствах сейчас проще всего оформить шенгенскую визу.

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