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1 час назад

Авиакомпания Emirates увеличит количество рейсов из Домодедово в Дубай

Москва24

Авиакомпания Emirates с 1 сентября увеличит количество пассажирских рейсов из столичного аэропорта Домодедово в Дубай (ОАЭ) до 17 в неделю. Об этом сообщается на сайте авиагавани.

Компания Emirates увеличит количество рейсов из Домодедово в Дубай
Фото: М24М24

"Частота полетов авиаперевозчика по направлению Дубай – Москва (Домодедово) – Дубай вырастет до 17 рейсов в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам по три рейса в день, а по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям – по два рейса", – говорится в релизе.

Отмечается, что Дубай является одним из наиболее популярных и активно развивающихся направлений московского аэропорта. По данным авиагавани, в период с января по июнь этого года трафик на этом маршруте вырос на 57% по сравнению с показателем 2021 года.

"Домодедово и Emirates сотрудничают с 2003 года. За время партнерства компании совместно обслужили более 5,9 миллиона пассажиров", – добавили в пресс-службе аэропорта.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшельские острова с 8 октября. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и субботам. При этом, согласно запланированному расписанию, рейсы с 31 октября будут выполняться по понедельникам и пятницам.

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