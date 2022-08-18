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2 часа назад

Турагенты объяснили, ждать ли спада цен на туры к 1 сентября

TourDom

В конце августа семейные туристы традиционно готовятся к 1 сентября и покидают курорты. Ждать ли в связи с этим снижения стоимости туров в Турцию, корреспонденту TourDom.ru рассказали эксперты.

Турагенты объяснили, ждать ли спада цен на туры к 1 сентября
Фото: TourdomTourdom

В этом году Турция стала одним из немногих заграничных курортов, которые доступны для россиян. Возможно, именно поэтому эксперты не видят спада спроса: они даже заметили повышение среднего чека.

«Август – самый высокий сезон. Странно, что кто-то мог сказать про спад. Дело в том, что для Антальи и сентябрь, по сути, – высокий сезон. Просто туристы с детьми перестают ехать в таком количестве, т. е. происходит немного смена аудитории», – рассказала Алена Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour.

По ее словам, минимальные цены на отдых в пятизвездочном отеле начинаются от 120 тыс. на двоих на 9 ночей, включая топливо, а 4* стоят минимум 105 тыс. на 9 ночей, включая топливо с вылетом из Москвы 22 августа. При этом, если смотреть отправление в другие даты, то стоимость повышается.

«В этом году снижения спроса на Турцию в конце августа мы не наблюдаем, на данный момент объем продаж на последние недели августа на среднем уровне по лету-2022, а учитывая, что продажи еще идут, мы предполагаем, что туристы воспользуются последними днями летнего сезона и август станет лидирующим месяцем по числу продаж туров в Турцию», – поделился с редакцией Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

Эксперт добавил, что в середине августа средний чек на туры в Турцию вырос на 16% относительно показателя по лету (со 170 тыс. до 198 тыс. руб.), но уже к концу месяца вернулся на прежние отметки.

По словам представителей туркомпаний, из-за ограниченного количества прямых рейсов отдых на турецком направлении останется популярным в течение осени и зимы.

Новости путешествий,Евгений Гинзбург,
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