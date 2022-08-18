В России цены на туры упали почти в два раза

Родители с детьми-школьниками массово покидают курорты, и доступные турпакеты вновь появляются на рынке в большом ассортименте. Цены из-за падения спроса снижаются почти наполовину.
Как сообщает "Экономика Сегодня", доля туристов с детьми в начале сентября падает до 43%, тогда как в середине августа семейные туристы составляют до 70 процентов. Цены на туры в Турцию упали на 50%, в Абхазию — на 34%.Туры в Крым подешевели на 51%, в Сочи — на 27%.
Свободных мест на востребованных курортах юга России уже нет, в том числе на сентябрь. Но продолжает расти популярность Турции, начинает пользоваться спросом Египет, отмечают эксперты
Ранее «Свободная пресса» писала, что глава Ростуризма прокомментировала призывы не пускать россиян в Европу.