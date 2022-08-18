В России цены на туры упали почти в два раза

Как сообщает "Экономика Сегодня", доля туристов с детьми в начале сентября падает до 43%, тогда как в середине августа семейные туристы составляют до 70 процентов. Цены на туры в Турцию упали на 50%, в Абхазию — на 34%.Туры в Крым подешевели на 51%, в Сочи — на 27%.