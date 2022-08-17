Сколько стоит номер в бархатный сезон в глэмпинге в Абхазии?

В строительство экоотеля Garuda Glamping Abkhazia на окраине Сухума вложили около 75 млн руб. За эти деньги построили 50 домиков палаточного типа из дерева и тента, которые могут вместить до 200 гостей. Открытие комплекса прошло во вторник. Сколько стоит проживание в абхазском глэмпинге и какие еще есть варианты, выяснил корреспондент TourDom.ru.

Фото: TourDom TourDom

Если ехать в этот экоотель в конце сентября – начале октября, то за 10 ночей с двухразовым питанием на двоих нужно заплатить 73 800 руб. При выборе полного пансиона цена составит 79 200 руб. Отметим, что добраться до моря пешком будет сложно, так как расстояние до пляжа – 4 км. По информации, предоставленной на сайте отеля, для туристов доступен трансфер до моря и обратно на автобусе-кабриолете.

Если проводить аналогии с другими отелями, то стоимость размещения на аналогичный период доступна далеко не во всех вариантах, но они все же есть. К примеру, 10 ночей с завтраками в AinLan на конец сентября – начало октября можно забронировать за 67 500 на двоих. При этом расстояние до моря – 300 м.

Или же можно рассмотреть Sun Palace Gagra, который находится немного дальше от пляжа. Десять ночей с трехразовым питанием на двоих будет стоить 58 тыс. руб. Если море не сильно интересует, тем более не каждый турист будет купаться в начале октября, то путешественникам предлагают разместиться в отеле «Гранд Афон». Цена 10 ночей с двухразовым питанием начинается от 61 тыс. руб. и выше в зависимости от комфортабельности номера.