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1 час назад

Туристы Анапы заходят в море, несмотря на шторм

Мария Иглина

В Анапе туристы заходят в море, несмотря на действующий из-за шторма и сильного донного течения запрет. Соответсвующие видеоролики появились в социальных сетях.

Туристы Анапы заходят в море, несмотря на шторм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте администрации Анапы опубликовали очередное предупреждение:

"Это обусловлено штормом на море и сильным донным течением. Не игнорируйте предупреждения экстренных служб. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье".

Известно, что донное течение может унести человека далеко от берега, и купаться в этот период опасно.

Ранее синоптики назвали курорты в России с самым теплым морем.

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