Туристы Анапы заходят в море, несмотря на шторм

В Анапе туристы заходят в море, несмотря на действующий из-за шторма и сильного донного течения запрет. Соответсвующие видеоролики появились в социальных сетях.
На сайте администрации Анапы опубликовали очередное предупреждение:
"Это обусловлено штормом на море и сильным донным течением. Не игнорируйте предупреждения экстренных служб. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье".
Известно, что донное течение может унести человека далеко от берега, и купаться в этот период опасно.