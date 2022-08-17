Что будет с уже выданными Финляндией шенгенскими визами

Финляндия не планирует отменять уже выданные россиянам шенгенские визы, пишут Известия. Так глава МИД страны Пекка Хаависто прокомментировал решение Хельсинки о сокращении на половину числа принимаемых заявок в России — до пятисот в день. По его словам, таким образом Хельсинки намерены усилить давление на Москву. Кроме того, с начала сентября будет открыто около ста заявок в день для желающих получить туристическую визу, что составляет 10 процентов от среднестатистического числа. Также сообщалось, что при выдаче шенгена россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учёбе или работе.