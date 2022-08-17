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2 часа назад

Что будет с уже выданными Финляндией шенгенскими визами

Финляндия не планирует отменять уже выданные россиянам шенгенские визы, пишут Известия. Так глава МИД страны Пекка Хаависто прокомментировал решение Хельсинки о сокращении на половину числа принимаемых заявок в России — до пятисот в день. По его словам, таким образом Хельсинки намерены усилить давление на Москву. Кроме того, с начала сентября будет открыто около ста заявок в день для желающих получить туристическую визу, что составляет 10 процентов от среднестатистического числа. Также сообщалось, что при выдаче шенгена россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учёбе или работе.

Что будет с уже выданными Финляндией шенгенскими визами
Фото: unsplash.comunsplash.com
Новости путешествий,Пекка Хаависто,
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