«Аэрофлот» приравнял пенсионеров к молодежи

Специальной ценой могут воспользоваться женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. Всего в льготном расписании 72 направления. Они совпадают с субсидируемыми маршрутами по молодежному тарифу, который был запущен «Аэрофлотом» в июне. Это рейсы из Москвы в 42 аэропорта в регионах, из Санкт-Петербурга доступно 27 направлений, а также восемь маршрутов из Красноярска. Также для транзитного перелета между городами возможна комбинация тарифов через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск. Полный список маршрутов опубликован на сайте «Аэрофлота».

Фото: tourdom tourdom

Льгота действительна на перелеты с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Стоимость на все билеты фиксирована. Все направления разделены на тарифные зоны с единой стоимостью полета. Самые дешевые – за 1500 руб. За эту цену пенсионеры могут отправиться из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Самые дорогие льготные билеты обойдутся в 7 тыс. руб. В эту стоимость перевозчик оценил полеты в Иркутск, Абакан, Красноярск, Новый Уренгой. А для путешествий из Санкт-Петербурга и Красноярска в самую дорогую зону включен еще и Сочи. Цены указаны с учетом билета в экономклассе с одним багажным местом.

Также пассажиры, соответствующие требованиям льготного тарифа, могут воспользоваться скидкой 25% на билет для сопровождаемого ребенка до 12 лет. Для оформления проездных документов необходимы паспорт гражданина РФ, а также свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве или гражданстве родителей. Приобрести билеты можно на специальной странице покупки льготных билетов авиаперевозчика либо в приложении в разделе «Субсидированные перевозки».

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