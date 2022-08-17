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1 час назад

Россиянин сравнил траты на жизнь в Турции и России

Мария Иглина

Путешественник, фотограф и режиссер-документалист Александр Федоров сравнил жизнь в России с Турцией. Своими наблюдениями мужчина поделился в беседе с "Мослентой".

По его словам, жизнь в Турции значительно дешевле:

"Конечно, в туристических центрах все будет дороже. Самые дорогие здесь, думаю, Стамбул и Анталья. Но выход есть — просто не живи там".

Он также отметил, что аренда дома в горах примерно в часе езды от побережья обойдется в 300-350 долларов в месяц. А за аренду машины на месяц Федоров заплатил около 600 долларов, однако можно найти варианты и дешевле.

Говоря о продуктах, мужчина отметил, что их лучше всего покупать на рынках.

Ранее стало известно, что к концу августа туры в Турцию подешевеют на 50%.

Новости путешествий,Видео,Александр Федоров,
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