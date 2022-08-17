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2 часа назад

Аэрофлот открыл продажу билетов на Сейшелы

РЖД-Партнер

Аэрофлот открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полёты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю — по понедельникам и субботам.

Аэрофлот открыл продажу билетов на Сейшелы
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

В зимнем сезонном расписании (начиная с 31 октября) рейсы запланированы по понедельникам и пятницам.

Сейшельские острова — архипелаг с уникальной природой и райскими пляжами, омываемыми тёплыми водами Индийского океана. Это круглогодичное курортное направление традиционно пользуется популярностью и спросом у российских туристов.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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