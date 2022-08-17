Аэрофлот открыл продажу билетов на Сейшелы

Аэрофлот открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полёты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю — по понедельникам и субботам.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

В зимнем сезонном расписании (начиная с 31 октября) рейсы запланированы по понедельникам и пятницам.