Туристы могут сэкономить, вылетая в Грецию из Еревана

Редакция TourDom.ru проанализировала цены на билеты в Грецию с вылетом из Еревана – как оказалось, на отдельные даты можно найти интересные предложения.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Так, перелет в Афины 7 октября обойдется в 9 тыс. руб. Авиабилет туда-обратно в период с 7 по 14 можно приобрести за 21,6 тыс. руб., что в 2 раза дешевле ценовой планки в августе.

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Рейс A3-899 авиакомпании Aegean Airlines отправляется из аэропорта Звартноц в 04:50 по местному времени и прибывает в Афины в 06:50. Пассажиры проведут в пути 3 часа. В стоимость билета по тарифу light входит перевозка ручной клади до 8 кг. За багаж придется доплатить 2 тыс. руб. Перевозчик курсирует по маршруту ежедневно, кроме воскресенья. Обратный рейс отправляется из Афин в 23:50.

Отметим, что если вылетать в сентябре, дорога обойдется дороже: билет в один конец предлагается как минимум за 17,6 тыс. руб. Направление пользуется высоким спросом: на конец августа мест в наличии уже нет.

Из Афин туристы смогут добраться до курортов Аттики и Пелопоннеса, а также попасть на любой греческий остров с помощью внутренних рейсов. Туроператоры отмечают, что маршрут Москва – Афины через Ереван пользуется спросом у туристов.

Например, перелет Ереван – Салоники с промежуточной посадкой в Афинах обойдется в сентябре в 24 тыс. руб., общее время в пути – около 5 часов. Дорога туда-обратно выйдет в 49 тыс. руб. Можно существенно сэкономить, если на месяц отложить отпуск: авиабилеты на рейс «Эгейских» с 7 по 14 октября можно купить всего за 23,8 тыс. руб.

Улететь на Крит с пересадкой в греческой столице в сентябре можно за 52 тыс. руб. Если перенести путешествие на октябрь, можно обнаружить более экономичные варианты. Так, поездка в период с 7 по 14 октября обойдется всего в 22 тыс. руб. Время в пути туда – 7 часов, обратно – 5.