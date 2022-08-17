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1 час назад

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на «зимние» рейсы

Ura.Ru

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейсы до конца года. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на «зимние» рейсы
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Зимнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря включительно. „Ямал“ продолжит выполнять полеты как на традиционных направлениях, так и на популярных южных маршрутах», — рассказали в Департаменте.

Перелеты в Горно-Алтайск и обратно будут выполняться по выходным дням. Улететь на Алтай из Салехарда можно будет в субботу, а в обратном направлении в воскресенье. Из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск — по воскресеньям и в обратном направлении по субботам. Из Салехарда в Сочи и обратно рейсы запланированы по воскресеньям, а из Нового Уренгоя по субботам.

«Жители и гости Ямала уже сейчас могут спланировать свою поездку заблаговременно. Кроме социально-значимых рейсов по поручению Правительства ЯНАО мы продолжим выполнять полеты из округа в Сочи и Горно-Алтайск до конца 2022 года. Это даст возможность северянам отдохнуть в бархатный сезон на юге, а в декабре отправиться на горнолыжные курорты», — рассказал Артем Лобачев, генеральный директор авиакомпании «Ямал».

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