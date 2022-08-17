Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на «зимние» рейсы

«Зимнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря включительно. „Ямал“ продолжит выполнять полеты как на традиционных направлениях, так и на популярных южных маршрутах», — рассказали в Департаменте.

Перелеты в Горно-Алтайск и обратно будут выполняться по выходным дням. Улететь на Алтай из Салехарда можно будет в субботу, а в обратном направлении в воскресенье. Из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск — по воскресеньям и в обратном направлении по субботам. Из Салехарда в Сочи и обратно рейсы запланированы по воскресеньям, а из Нового Уренгоя по субботам.