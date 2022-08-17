Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Хабаровский "Хатико" три недели ждал в аэропорту улетевших хозяев

Vse42.ruиещё 1

Восьмимесячный хаски на протяжении трех недель оставался в хабаровском аэропорту, чтобы дождаться своих хозяев из отпуска.

Хабаровский "Хатико" три недели ждал в аэропорту хозяев
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Породистый Буран стал постоянным гостем привокзальной площади, куда он приходил каждый день, провожая и встречая пассажиров. Четвероногое пыталось найти хозяев, которые отправились в отпуск.

История настолько растрогала сотрудников воздушной гавани Хабаровска, что они даже прозвали пса местным "Хатико" за его верность и преданность, поскольку на ум сразу приходят ассоциации с популярным зарубежным фильмом.

Как рассказали пресс-службе аэропорта, сейчас хабаровский "Хатико" уже вернулся домой и чувствует себя хорошо.

– С вашей помощью мы нашли владельцев, и вчера вечером счастливый Буран оказался дома. Пес очень активный и сбежал, пока хозяева были в отпуске. В настоящее время мы поддерживаем с ними связь, собака счастлива и чувствует себя прекрасно, – отметили в воздушной гавани.

Новости путешествий,Хабаровский аэропорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители