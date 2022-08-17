Хабаровский "Хатико" три недели ждал в аэропорту хозяев

– С вашей помощью мы нашли владельцев, и вчера вечером счастливый Буран оказался дома. Пес очень активный и сбежал, пока хозяева были в отпуске. В настоящее время мы поддерживаем с ними связь, собака счастлива и чувствует себя прекрасно, – отметили в воздушной гавани.