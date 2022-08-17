Хабаровский "Хатико" три недели ждал в аэропорту хозяев

Восьмимесячный хаски на протяжении трех недель оставался в хабаровском аэропорту, чтобы дождаться своих хозяев из отпуска.
Породистый Буран стал постоянным гостем привокзальной площади, куда он приходил каждый день, провожая и встречая пассажиров. Четвероногое пыталось найти хозяев, которые отправились в отпуск.
История настолько растрогала сотрудников воздушной гавани Хабаровска, что они даже прозвали пса местным "Хатико" за его верность и преданность, поскольку на ум сразу приходят ассоциации с популярным зарубежным фильмом.
Как рассказали пресс-службе аэропорта, сейчас хабаровский "Хатико" уже вернулся домой и чувствует себя хорошо.
– С вашей помощью мы нашли владельцев, и вчера вечером счастливый Буран оказался дома. Пес очень активный и сбежал, пока хозяева были в отпуске. В настоящее время мы поддерживаем с ними связь, собака счастлива и чувствует себя прекрасно, – отметили в воздушной гавани.