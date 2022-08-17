Россиянам предложили отдых в Иране и Саудовской Аравии

«Самое популярное направление этого лета – Турция. Ожидается, что там отдохнут до 4 миллионов россиян. В условиях ограниченности, куда можно полететь прямыми рейсами, конечно, сузилась география. Дубай, Мальдивы получили дополнительных туристов из России. Только из Москвы по 11 рейсов совершаются в сутки по этим направлениям. К примеру, летом турпакет на острова стоил ниже, чем отдых в Подмосковье, но на Мальдивах это низкий сезон. Россияне осваивают новые направления. Иран – интересная стран с хорошей экскурсионной программой, там ждут россиян. С 24 августа появятся рейсы в Саудовскую Аравию, а с 8 октября Аэрофлот начнет летать на Сейшелы», - сказал Арутюнов.