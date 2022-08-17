АТОР: к концу августа туры в Турцию подешевеют на 50%

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что к концу августа туры в Турцию подешевеют на 50% в связи с освобождением мест в нескольких недорогих отелях. Эксперты рассказали об этом со ссылкой на данные федеральной сети турагентств "1001 тур".

Как отметили туроператоры, минимальная цена на 10 ночей с перелетом на двоих теперь составит 111,2 тыс. руб.

По данным "1001 тур", на Турцию приходится 67% от общего числа заявок на туры в конце августа, на Россию - 12%, на Египет - 7,3%, на ОАЭ - 3,6%, на Абхазию - 2,7%.