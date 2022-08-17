Крым может недосчитаться половины туристов

Российский союз туриндустрии подвел итоги лета, которое заканчивается в режиме «закрытого неба». Эксперты считают, что на и без того сниженный турпоток в Крым могут негативно повлиять недавние взрывы.

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«Туроператоры по итогам летнего сезона 2022 года прогнозируют снижение турпотока в Крым на 45 – 50 %», – сообщает «Интерфакс-туризм».

Уточняется, что сравнивали данные за 2021-й и за 2022 года. Цифры указаны относительно прошлого года. Среди причин, повлиявших на снижение спроса, – отсутствие самолетов до Крыма из-за ограничений Росавиации, дефицит билетов на поезда, неудобства из-за дороги.