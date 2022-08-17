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2 часа назад

Дрон спас тонущего в Анапе туриста

РИА "ФедералПресс"

Отдыхающий Центрального пляжа заплыл за пределы зоны для купания и чуть не утонул. О спасении человека дроном сообщили в мэрии Анапы.

Дрон спас тонущего в Анапе туриста
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи. Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет», – говорится в сообщении.

На этом операция по спасению не закончилась, к месту ЧП отправился катер со специалистами, а дрон в воздухе служил им ориентиром.

Как выяснилось, у пловца начались сильные судороги и он начал тонуть, поблизости никого не было, потому что он заплыл за буйки. Инцидент произошел 15 августа в 16 часов.

Отметим, дроны, следящие за порядком, это нововведение в Анапе. Их используют с прошлого года. Ранее они помогли уже спасти человека.

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