Дрон спас тонущего в Анапе туриста

Отдыхающий Центрального пляжа заплыл за пределы зоны для купания и чуть не утонул. О спасении человека дроном сообщили в мэрии Анапы.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи. Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет», – говорится в сообщении.

На этом операция по спасению не закончилась, к месту ЧП отправился катер со специалистами, а дрон в воздухе служил им ориентиром.

Как выяснилось, у пловца начались сильные судороги и он начал тонуть, поблизости никого не было, потому что он заплыл за буйки. Инцидент произошел 15 августа в 16 часов.