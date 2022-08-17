«Аэрофлот» ввел тариф для пенсионеров на внутренние перелеты

«Аэрофлот» с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении. Новое предложение «Аэрофлота» значительно расширит льготные условия перевозки для данной категории граждан», - говорится в сообщении.

Как уточняется, пенсионный тариф будет с фиксированной стоимостью билета. Он распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск. Совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Купить билет по пенсионному тарифу могут граждане РФ, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.