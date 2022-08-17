Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
26 минут назад

«Аэрофлот» ввел тариф для пенсионеров на внутренние перелеты

Агентство «Москва»

Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на внутренние перелеты с 1 сентября до 31 декабря 2022 года, сообщила пресс-служба компании.

«Аэрофлот» ввел тариф для пенсионеров на внутренние перелеты
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Аэрофлот» с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении. Новое предложение «Аэрофлота» значительно расширит льготные условия перевозки для данной категории граждан», - говорится в сообщении.

Как уточняется, пенсионный тариф будет с фиксированной стоимостью билета. Он распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск. Совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Купить билет по пенсионному тарифу могут граждане РФ, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители