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1 час назад

Москва стала самым популярным городом для путешествий по России в сентябре

Inc-News

По количеству поисковых запросов столица РФ обогнала Сочи и Петербург.

Москва стала самым популярным городом для путешествий по России в сентябре
Фото: Inc-NewsInc-News

Москва оказалась самым популярным городом России, куда отечественные туристы планируют поехать в сентябре 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по планированию путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным, на Москву приходится почти 18% всех поисковых запросов на авиабилеты по стране. Следом с небольшим отставанием идет Сочи - 15,7%, замыкает тройку - Петербург (11,5%). Средняя стоимость билета из расчета в одну сторону в эти города составляет 6,1 тыс., 7,6 тыс. и 6,2 тыс. рублей соответственно.

В десятку самых востребованных направлений в России также попали Минеральные воды - доля поисковых запросов 3,4%, Екатеринбург - 2,7%, Калининград - 2,6%, Махачкала - 2,4%, Сургут - 2,2%, Казань - 2,1% и Самара - 2%.

Что касается зарубежных стран, то на первом месте, как и в прошлые месяцы, оказалась Турция (доля поисковых запросов - 20%). Билет в южную республику в сентябре в среднем обойдется в 29,1 тыс. рублей. На втором месте расположился Узбекистан (13% и 16,8 тыс. рублей), на третьем - Армения (7,6% и 15,2 тыс. рублей), пишет "Газета.ру".

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