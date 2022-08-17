Стало известно о росте спроса на загородный отдых

Жители столицы все чаще обращают внимание на отдых в Подмосковье и соседних регионах. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В число направлений, наиболее пользующихся популярностью, вошли Московская, Тверская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области.

По данным туроператора FUN&SUN, самыми востребованными являются качественные отели, которые расположены в трех-четырех часах езды от Москвы. Компания «Дельфин» отмечает, что туристов также привлекают нестандартные варианты размещения — бутик- и эко-отели, глэмпинги на природе.

При этом отдыхающие чаще всего бронируют жилье в соседних с Москвой областях, так как стоимость отдыха там примерно на 20-30 процентов ниже.

«В некоторых случаях можно даже сказать, что отдельные объекты в близлежащих регионах Средней полосы предоставляют более качественные услуги по сравнению с аналогичными по цене объектами размещения Подмосковья»,

— пояснили представители отрасли.

При этом в АТОР подчеркнули, что столичными туристами в этом случае руководит не столько желание сэкономить, сколько побыть в отдаленных от Москвы уединенных местах поближе к природе или достопримечательностям и арт-объектам, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, что сказалось на количестве бронирований номеров.