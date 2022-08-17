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2 часа назад

Скандалил в самолете. В Хабаровском крае задержали дебошира прямо в аэропорту

Primpress

Пьяный пассажир устроил скандал в самолете рейса из Владивостока в Хабаровск. Дело попытались исправить бортпроводники, однако потребовалась помощь полицейских, сообщает PRIMPRESS.

В Хабаровском крае задержали дебошира прямо в аэропорту
Фото:  PRIMPRESS PRIMPRESS

Как рассказали очевидцы, пассажир вел себя агрессивно с самого начала полета в бизнес-классе. В соцсетях распространилась видеозапись скандала.

После приземления горе-пассажира встретили сотрудники полиции.

Напомним, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; в организацию входят крупнейшие авиакомпании России, включая «Аэрофлот») предложила Минтрансу внести коррективы в ранее разработанный ведомством проект. Авиакомпании просят упростить для экипажей самолетов правила по работе с авиадебоширами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».

Новости путешествий,Минтранс РФ,Аэрофлот,
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