В Хабаровском крае задержали дебошира прямо в аэропорту

Пьяный пассажир устроил скандал в самолете рейса из Владивостока в Хабаровск. Дело попытались исправить бортпроводники, однако потребовалась помощь полицейских, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали очевидцы, пассажир вел себя агрессивно с самого начала полета в бизнес-классе. В соцсетях распространилась видеозапись скандала.
После приземления горе-пассажира встретили сотрудники полиции.
Напомним, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; в организацию входят крупнейшие авиакомпании России, включая «Аэрофлот») предложила Минтрансу внести коррективы в ранее разработанный ведомством проект. Авиакомпании просят упростить для экипажей самолетов правила по работе с авиадебоширами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».