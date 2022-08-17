В Хабаровском крае задержали дебошира прямо в аэропорту

Пьяный пассажир устроил скандал в самолете рейса из Владивостока в Хабаровск. Дело попытались исправить бортпроводники, однако потребовалась помощь полицейских, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Как рассказали очевидцы, пассажир вел себя агрессивно с самого начала полета в бизнес-классе. В соцсетях распространилась видеозапись скандала.

После приземления горе-пассажира встретили сотрудники полиции.