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1 час назад

Власти Латвии хотят ограничить въезд для россиян по шенгенским визам

ТАССиещё 1

Власти Латвии приняли пока неофициальное решение не продлевать виды на жительство для россиян и ограничить въезд по шенгенским визам. Об этом написал во вторник премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter.

В Латвии хотят ограничить въезд для россиян по шенгенским визам
Фото: ТАССТАСС

"Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД", - заявил глава правительства.

Как сообщил в воскресенье портал Delfi, президент Латвии Эгилс Левитс предложил провести проверку обоснованности ранее выданных россиянам виз и видов на жительство. По его мнению, впредь ВНЖ не следует выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые решат получить гражданство РФ.

5 августа посольство Латвии в Москве на неопределенный срок приостановило прием от россиян заявлений на получение визы.

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