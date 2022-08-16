В Латвии хотят ограничить въезд для россиян по шенгенским визам

Власти Латвии приняли пока неофициальное решение не продлевать виды на жительство для россиян и ограничить въезд по шенгенским визам. Об этом написал во вторник премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter.

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"Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД", - заявил глава правительства.

Как сообщил в воскресенье портал Delfi, президент Латвии Эгилс Левитс предложил провести проверку обоснованности ранее выданных россиянам виз и видов на жительство. По его мнению, впредь ВНЖ не следует выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые решат получить гражданство РФ.