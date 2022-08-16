Отели на некоторых популярных курортах принимают криптовалюту

В отелях в Таиланде и на Мальдивах сети Soneva теперь можно рассчитаться биткоином или криптой Ethereum. Об этом сообщило издание Business Traveller. Такая опция доступна в Soneva Fushi, Soneva Jani и Soneva in Aqua на Мальдивах, а также в Soneva Kiri в Таиланде. Фирма сотрудничает с провайдером криптовалютных платежей TripleA и платёжной платформой Pomelo Pay.
«В компании Soneva сообщили, что, хотя любые платежи, сделанные с использованием биткоинов или Ethereum, не подлежат 100%-ному возврату, можно использовать кредиты в случае отказа от бронирования», — пишет Business Traveller.
Кроме этого, с помощью криптовалюты можно купить недвижимость на Мальдивских островах в Soneva Villa Ownership.
«Мы всегда стремились быть пионерами в индустрии гостеприимства, поэтому принятие криптовалюты в качестве способа оплаты — ещё одно доказательство того, что наши гости из других стран могут легко совершать платежи из любой точки мира», — заявил заместитель генерального директора Soneva Брюс Бромли.
14 августа стоимость биткоина поднялась выше $25 000. В первые часы с начала торгов она выросла на 2%, однако после полудня по Москве снова начала падать. По данным биржи CoinMarketCap, к вечеру цена снизилась до уровня в $24 511. По состоянию на 19:30 мск 16 августа биткоин торгуется по $23 848 за монету, а Ethereum — по $1881.