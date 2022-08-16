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33 минуты назад

Девушку высадили из самолета из-за ложной “оспы обезьян”

Мира Маркина

Американка Жаклин Нгуен осталась в аэропорту из-за ошибки экипажа самолета. Хроническое дерматологическое заболевание бортпроводница приняла за оспу обезьян, сообщает Comic Sands.

Девушку высадили из самолета из-за ложной “оспы обезьян”
Фото: unsplash.comunsplash.com

Девушка находилась на борту самолета и ждала вылет. Внезапно к ней подошла старшая бортпроводница Spirit Airlines и потребовала вернуться в аэропорт. Высыпания на лице Жаклин экипаж принял за оспу обезьян.

"Я попыталась объяснить им, что это просто экзема, что она у меня всю жизнь и не заразна", — рассказала женщина.

При себе у пассажирки не было справки о наличии хронического заболевания. Поэтому бортпроводница настояла на том, чтобы Жаклин покинула самолет. Девушка вернулась в зал ожидания в слезах. Когда героиня истории показала аптечный крем от экземы, ей удалось вернуться на борт.

Жаклин негодует, почему, по ее словам, из-за невежества экипажа, едва не нарушились ее планы. Свою историю девушка рассказала в ролике на платформе TikTok.

Известно, что представители Spirit Airlines не обратились к Нгуен, чтобы извиниться или иным образом исправить ситуацию.

Не секрет, что стюардессы, встречая пассажиров, оценивают их на предмет поведения. Ранее мы рассказывали о том, как понять, что стюардесса взяла вас "на карандаш".

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