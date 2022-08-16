Названы последствия сокращения выдачи финских виз

Сокращение выдачи финских туристических виз отразится прежде всего на жителях Северо-Западного региона, в частности Ленинградской области. Такие последствия назвал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с «Известиями».

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Глава компании предположил, что власти Финляндии также могут аннулировать соглашение об упрощенном пересечении сопредельной границы, что ударит по малому бизнесу. Мурадян добавил, что для жителей остальных регионов России это не станет проблемой, так как, помимо Финляндии, туристические визы выдают другие популярные европейские страны.

При этом специалист отметил, что свободных слотов на подачу документов в визовых центрах Финляндии нет до середины сентября. «Это можно объяснить тем, что после первых антивизовых заявлений балтийских и восточноевропейских государств наши сограждане рванули запасаться финскими визами впрок», — пояснил Мурадян.