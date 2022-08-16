Туристов без комплексов в Сочи бесплатно сводят к сексологу

Две пары отдыхающих на городских пляжах в Сочи на днях попали под прицелы видеокамер во время занятий сексом. Они решили особо не уединяться. Одна парочка предалась любви на сапборде недалеко от берега, другая выбрала катамаран. Видео завирусилось в соцсетях и попало в СМИ. Как это обычно бывает, мнения окружающих разделились на две категории – от «Стыд! Срам!» до «Молодцы! Красавчики!»

Фото: TourDom TourDom

Найти компромисс в этой ситуации удалось представителям игорной зоны «Красная Поляна». Они направили пресс-релиз в редакцию TourDom.ru и предложили полюбовно решить ситуацию.

«Стремление людей проводить время вместе на отдыхе – это прекрасно. Но не все способы выражения любви приемлемы в общественных местах. Мы разделяем беспокойство остальных отдыхающих и готовы предоставить героям видео сертификат на проживание», – говорит генеральный менеджер апарт-отеля Наталия Волдаева.

Туристов, которые должны сами выйти на связь, ждет номер на одну ночь. А в качестве дополнительных развлечений – романтический ужин в одном из ресторанов игорной зоны «Красная Поляна» и… бесплатная консультация сексолога на тему непреодолимого желания заниматься любовью в общественных местах.

Еще из дополнительных опций – администрация готова установить в номер доску для сап-сёрфинга. «А вот размещение катамарана в отеле не представляется возможным», – подчеркнули в отеле.

Этой новостью мы поделились с подписчиками телеграм-канала «Крыша ТурДома». Среди них нашлись те, кто поддержал троллинг представителей игорной зоны.