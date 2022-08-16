Россияне стали проявлять больше интереса к турам в Катар

Спрос заметно вырос в преддверии чемпионата мира по футболу. Граждане России стали чаще интересоваться турами в Катар. Как отмечают российские туроператоры, спрос вырос в преддверии футбольного мирового первенства.
"В туркомпаниях фиксируют повышенный спрос на туры в Катар и отмечают, что ближе к мероприятию мест в отелях остается все меньше. В некоторых отелях уже сложно подтвердить номера. Стоимость пакетных туров начинается от 230 тыс. рублей на человека с размещением в отеле 4* без питания, с трансфером, билетом на 1 матч и включенным авиаперелетом",
— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В преддверии мирового спортивного события, в стране уже возведены сразу восемь уникальных стадионов, открыто 117 новых отелей, построены станции метро и др.
Как отметили в АТОР, власти Катара сделают упор на болельщиках, ограничив въезд для иностранцев исключительно с туристической целью.
Ранее отечественные операторы обратили внимание на снижение внимания туристов к европейским направлениям.