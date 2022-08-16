Россияне стали проявлять больше интереса к турам в Катар

"В туркомпаниях фиксируют повышенный спрос на туры в Катар и отмечают, что ближе к мероприятию мест в отелях остается все меньше. В некоторых отелях уже сложно подтвердить номера. Стоимость пакетных туров начинается от 230 тыс. рублей на человека с размещением в отеле 4* без питания, с трансфером, билетом на 1 матч и включенным авиаперелетом",