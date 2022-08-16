Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Россияне стали проявлять больше интереса к турам в Катар

Inc-News

Спрос заметно вырос в преддверии чемпионата мира по футболу. Граждане России стали чаще интересоваться турами в Катар. Как отмечают российские туроператоры, спрос вырос в преддверии футбольного мирового первенства.

Россияне стали проявлять больше интереса к турам в Катар
Фото: Inc-NewsInc-News

"В туркомпаниях фиксируют повышенный спрос на туры в Катар и отмечают, что ближе к мероприятию мест в отелях остается все меньше. В некоторых отелях уже сложно подтвердить номера. Стоимость пакетных туров начинается от 230 тыс. рублей на человека с размещением в отеле 4* без питания, с трансфером, билетом на 1 матч и включенным авиаперелетом",

— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В преддверии мирового спортивного события, в стране уже возведены сразу восемь уникальных стадионов, открыто 117 новых отелей, построены станции метро и др.

Как отметили в АТОР, власти Катара сделают упор на болельщиках, ограничив въезд для иностранцев исключительно с туристической целью.

Ранее отечественные операторы обратили внимание на снижение внимания туристов к европейским направлениям.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители