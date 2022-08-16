Поток иностранных туристов в Россию сократился на 95—97% за 3 года

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что за последние три года поток иностранных туристов в Россию упал в среднем на 95—97%.

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Из-за пандемийных ограничений, отсутствия электронных виз, невозможности проведения оплаты с помощью карт зарубежных банков и отсутствия прямого авиасообщения, общий процент падения турпотока в Россию составил в среднем 95—97%, отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

«Это касается всех стран без исключения, и Европа здесь совершенно ни при чём. Рынки Ближнего востока, Латинской Америки показывают такую же тенденцию», — уточнил Горин.