Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Поток иностранных туристов в Россию сократился на 95—97% за три года

RT на русском

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что за последние три года поток иностранных туристов в Россию упал в среднем на 95—97%.

Поток иностранных туристов в Россию сократился на 95—97% за 3 года
Фото: RT на русскомRT на русском

Из-за пандемийных ограничений, отсутствия электронных виз, невозможности проведения оплаты с помощью карт зарубежных банков и отсутствия прямого авиасообщения, общий процент падения турпотока в Россию составил в среднем 95—97%, отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

«Это касается всех стран без исключения, и Европа здесь совершенно ни при чём. Рынки Ближнего востока, Латинской Америки показывают такую же тенденцию», — уточнил Горин.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоялся в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,ВДНХ,Российский союз туриндустрии,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители