Туроператор предложил бронировать мини-отели с мини-предоплатой

Туроператор «Турплатформа» завершил тестирование системы, которая позволяет бронировать проживание в небольших курортных отелях на Черном море с минимальной предоплатой. Суть в том, что туристы теперь могут внести только аванс в размере 15% от стоимости проживания, а остальное заплатить уже на стойке перед заселением.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как объяснил руководитель компании Сергей Толчин, это удобно всем. Клиентам часто некомфортно расставаться сразу со всей суммой и теперь бронировать можно спокойнее. Турагенты, в свою очередь, получают доступ к новому продукту, так как у их традиционных партнеров, туроператоров, обычно представлены в онлайне только крупные гостиницы. А мини-отели смогут продавать места через агентства, а значит, и достичь более стабильной загрузки.

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По словам Сергея Толчина, в пилотном режиме на условиях минимальной предоплаты туроператор уже работает с двумя мини-гостиницами в Абхазии – это «Милана» в Гаграх и «Сухумский замок», а также с объектом в Анапе. Сейчас идет процесс масштабирования, и к 2023-му «Турплатформа» подключит уже около 200 отелей общей емкостью 4–5 тыс. номеров.

Таким образом, в перспективе туроператор планирует отчасти занять нишу, в которой ранее работал в России Booking.com. Именно этот агрегатор сумел объединил на своей площадке небольшие объекты, с помощью системы поиска и лояльных условий бронирования обеспечивая им до 80% клиентов.

После ухода Booking.com в марте этого года активизировались его российские конкуренты, в том числе за счет инвесторов, заинтересованных открывшимися перспективами захвата рынка прямых бронирований. Однако, по мнению Сергея Толчина, полноценной замены Booking.com все еще нет. Небольшие гостиницы зачастую не могут сотрудничать с другими агрегаторами, так как они оказались не готовы к этому технологически. Туроператорам по России тоже трудно перестроиться, поскольку они привыкли работать с крупными гостиницами, где есть много однотипных номеров. В итоге мини-гостиницы, имеющие только 20–30 комнат, причем зачастую самых разных категорий, выпали из рынка и нередко испытывают сложности с загрузкой. Даже несмотря на то что многие из них удачно расположены и имеют хорошее соотношение «цена – качество».

«“Турплатформа” работает и как система бронирования, и как туроператор. Мы заняли промежуточное положение и даем отелям клиентов, а турагентствам – доступ к типологизированному и качественному гостиничному продукту, который ранее был представлен на Booking.com»,