Финляндия объявила новые условия подачи виз для россиян

С 1 сентября в финских визовых центрах в России будут доступны 500 временных интервалов в день для подачи заявлений на визу. Новые условия подачи виз объявило посольство Финляндии, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время визовые центры принимают около тысячи заявлений в день. При этом отмечается, что 20 процентов временных интервалов будут предоставлены россиянам, подающим документы на туристические визы.
В дипмиссии уточнили, что в случае необходимости квоты могут быть изменены «для обеспечения функциональности системы».