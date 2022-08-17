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1 час назад

Финляндия объявила новые условия подачи виз для россиян

Lenta.ruиещё 1

С 1 сентября в финских визовых центрах в России будут доступны 500 временных интервалов в день для подачи заявлений на визу. Новые условия подачи виз объявило посольство Финляндии, передает ТАСС.

Финляндия объявила новые условия подачи виз для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в настоящее время визовые центры принимают около тысячи заявлений в день. При этом отмечается, что 20 процентов временных интервалов будут предоставлены россиянам, подающим документы на туристические визы.

В дипмиссии уточнили, что в случае необходимости квоты могут быть изменены «для обеспечения функциональности системы».

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