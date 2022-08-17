Прямые билеты на курорт богачей появились в продаже

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила в продажу билетов на прямые рейсы в сейшельский аэропорт Маэ из Москвы. Предложения доступны на сайте перевозчика.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Приобрести билеты на Сейшельские острова, которые считаются любимым курортом богачей, можно начиная с 8 октября. Так, билет в одну сторону обойдется почти в 47 тысяч рублей, а туда-обратно — в 72 тысячи рублей.

Отмечается, что рейсы «Аэрофлота» на Сейшелы появились еще в конце августа, однако тогда билеты еще не продавались из-за неопределенностей с графиком полетов. Теперь вылеты на курорт будут совершаться два раза в неделю, по понедельникам и субботам.