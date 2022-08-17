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2 часа назад

Прямые билеты на курорт богачей появились в продаже за 47 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 3

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила в продажу билетов на прямые рейсы в сейшельский аэропорт Маэ из Москвы. Предложения доступны на сайте перевозчика.

Прямые билеты на курорт богачей появились в продаже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Приобрести билеты на Сейшельские острова, которые считаются любимым курортом богачей, можно начиная с 8 октября. Так, билет в одну сторону обойдется почти в 47 тысяч рублей, а туда-обратно — в 72 тысячи рублей.

Отмечается, что рейсы «Аэрофлота» на Сейшелы появились еще в конце августа, однако тогда билеты еще не продавались из-за неопределенностей с графиком полетов. Теперь вылеты на курорт будут совершаться два раза в неделю, по понедельникам и субботам.

Специалисты TourDom.ru напомнили, что для посещения Сейшел потребуется заранее забронировать гостиницу из списка, утвержденного местным Минздравом, а также предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19 (признается «Спутник V») или отрицательный ПЦР-тест сроком не более 72 часов. Также до поездки нужно получить обязательное медицинское разрешение Health Travel Authorization.

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