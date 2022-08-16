Болгария провалила туристический сезон из-за отсутствия россиян

Поддержка Софией антироссийских санкций сослужила стране плохую службу и вернулась бумерангом в разных сферах экономики.

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Изначально было понятно, что этим летом любимая многими россиянами Болгария станет для них недоступна.

Но наши туристы отправились в другие страны, а местные отельеры понадеялись на приток отдыхающих из Центральной, Западной Европы и Скандинавии.

Но уровень сервиса и досуга болгарских отельеров не смог тягаться с уровнем испанских, французских и итальянских курортов. Так что, россиян в этом году в Болгарии, несмотря даже на доступные цены, оказалось заменить некем.