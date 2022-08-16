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1 час назад

Финляндия ограничивает выдачу туристических виз россиянам

BFM.RUиещё 3

Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам туристических виз, приоритет будет отдан другим категориям заявителей, например, тем, кто хочет посетить страну по семейным обстоятельствам, учебе или работе, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Пекка Хаависто. Его слова цитирует ТАСС.

Финляндия ограничивает выдачу туристических виз россиянам
Фото: BFM.RUBFM.RU

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу запретить выдавать визы россиянам, а также выслать тех, кто там уже находится. Идею поддержали Латвия вместе с Финляндией, Эстонией и Чехией. В Кремле считают попытки изолировать россиян или Россию бесперспективным процессом.

Новости путешествий,Пекка Хаависто,Владимир Зеленский,
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