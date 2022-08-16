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1 час назад

Куда полетят отдыхать россияне в начале осени?

Вести Подмосковья

Россияне активно бронируют авиабилеты в ожидании волны отпусков ранней осенью. Средняя стоимость уже оформленных на это время билетов составляет 8 386 рублей в одну сторону. Куда хотят направиться россияне, выяснил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Куда полетят отдыхать россияне в начале осени?
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В период с 1 сентября по 15 октября больше всего билетов было заказано на Сочи. За год доля этого направления значительно выросла — с 19,2% до 32,1%. Это связано с тем, что закрыты аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Средний перелет на южный курорт обходится в 8 142 рубля.

На втором и третьем местах по популярности находятся Москва и Санкт-Петербург. В столицу бронируется 13,7% билетов, а в город на Неве — 9,6%. Билет в эти города стоит 6,8 — 6,9 тысячи рублей в одну сторону. В первую пятерку также входят Минеральные Воды и Калининград.

Среди лидеров туристических устремлений также находятся Екатеринбург, Красноярск, Сургут, Тюмень, Мурманск, Новосибирск, Казань, Иркутск, Владивосток, Новый Уренгой, Самара, Уфа, Омск и Челябинск. На 20 самых популярных городов для перелетов сейчас приходится около 83% оформленных билетов.

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