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2 часа назад

"Известия": Ростуризм отказался от идеи создать аналог Booking.com

Газета.Ruиещё 1

Российское правительство посчитало нецелесообразным создание государственного аналога Booking.com, сообщают «Известия», ссылаясь на Ростуризм.

Ростуризм отказался от идеи создать аналог Booking.com
Фото: Газета.руГазета.ру

5 марта текущего года вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры проработать вопрос создания такого отечественного аналога.

В Ростуризме заявили, что в настоящее время в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов.

«Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — добавили в ведомстве.

До марта текущего года на Booking.com приходилось порядка 70% всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей (следует из исследования ОНФ). Еще около 10% запросов россиян приходилось на сервис для краткосрочной аренды квартир Airbnb.

За год доля Booking.com в запросах сократилась с 70 до 24%, а самого популярного российского сервиса «Островок» увеличилась с 6 до 34%.

В апреле сообщалось, что жители России и Белоруссии больше не смогут бронировать жилье через Airbnb.

Новости путешествий,Дмитрий Чернышенко,Ростуризм,Правительство РФ,
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