Турист решил одурачить пассажиров в аэропорту и попался

По данным издания, путешественник захотел одурачить возвращающихся из отпуска пассажиров — он залез в пустую кабинку с громкоговорителем и сообщил о шестичасовых задержках рейсов в ряд городов Великобритании.

В итоге мужчина попался из-за собственной невнимательности — он объявил о задержке вылета в Манчестер, которого вовсе не было в расписании авиагавани. Это заметили сотрудники службы безопасности, которые задержали британца. Его не посадили на рейс домой, пригрозив изъятием паспорта на три дня. Тем не менее, по словам очевидцев, через некоторое время шутника отпустили.