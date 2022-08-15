Китайский курорт Санья открыл горячую линию на русском языке

Власти южного китайского курорта Санья на острове Хайнань на муниципальной горячей линии 12345 начали предоставлять консультации на русском и английском языках, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что русскоязычные и англоязычные специалисты будут предоставлять информацию о действующих в городе правительственных программах, противоэпидемиологических мерах и другие данные. Помимо этого, они будут заниматься координацией работы различных ведомств при решении проблем находящихся в городе иностранных граждан. При этом сервис на русском и английском языках будет доступен круглосуточно.
Город Санья с населением более миллиона человек входит в число наиболее популярных курортов Китая. Среднегодовая температура воздуха в нем 25,4 градуса Цельсия, а длина береговой линии превышает 200 километров.