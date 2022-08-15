Блогершу высмеяли из-за жалоб на неидеальную лагуну на островах

Известная российская блогерша Ольга Нечаева у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пожаловалась на неидеальную лагуну на заграничных островах, куда она отправилась в командировку вместе со своей командой. Кадры, на которых девушка рассказывает о неудаче на курорте, были опубликованы в новостных Telegram-каналах. Слова блогерши в своем профиле также высмеяла журналистка Ксения Собчак.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Если честно, я уже так устала прилетать на острова, на которых я не могу купаться. Каждый раз ты заходишь, чтобы посмотреть, как выглядит остров, и там везде идеальная лагуна. Как только ты на него приезжаешь, то, ***, галька какая-то лежит, то куча водорослей»,

— со слезами на глазах пожаловалась Нечаева. Блогерша добавила, что может купаться только в идеальной лагуне, так как у нее фобия водорослей и камней в водоемах.

«Просто знайте, ваши проблемы — не проблемы!»

— пошутила Собчак, комментируя слова Нечаевой. На публикацию о лагуне также обратила внимание популярная YouTube-блогерша Катя Конасова.

«Блогерше не нравится, что она заплатила три миллиона и не получила идеально чистую воду. Но ведь природе все равно на эти деньги, к тому же водоросли могло принести течением, а чистят их не за секунду»,

— высказалась Конасова в своем Telegram-канале о жалобе Нечаевой.