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2 часа назад

Российскую блогершу высмеяли из-за жалоб на неидеальную лагуну на островах

Lenta.ru

Известная российская блогерша Ольга Нечаева у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пожаловалась на неидеальную лагуну на заграничных островах, куда она отправилась в командировку вместе со своей командой. Кадры, на которых девушка рассказывает о неудаче на курорте, были опубликованы в новостных Telegram-каналах. Слова блогерши в своем профиле также высмеяла журналистка Ксения Собчак.

Блогершу высмеяли из-за жалоб на неидеальную лагуну на островах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если честно, я уже так устала прилетать на острова, на которых я не могу купаться. Каждый раз ты заходишь, чтобы посмотреть, как выглядит остров, и там везде идеальная лагуна. Как только ты на него приезжаешь, то, ***, галька какая-то лежит, то куча водорослей»,

— со слезами на глазах пожаловалась Нечаева. Блогерша добавила, что может купаться только в идеальной лагуне, так как у нее фобия водорослей и камней в водоемах.

«Просто знайте, ваши проблемы — не проблемы!»

— пошутила Собчак, комментируя слова Нечаевой. На публикацию о лагуне также обратила внимание популярная YouTube-блогерша Катя Конасова.

«Блогерше не нравится, что она заплатила три миллиона и не получила идеально чистую воду. Но ведь природе все равно на эти деньги, к тому же водоросли могло принести течением, а чистят их не за секунду»,

— высказалась Конасова в своем Telegram-канале о жалобе Нечаевой.

Вместе с тем многие пользователи Telegram признались, что понимают недовольство Нечаевой и ее страх. В комментариях к постам Собчак и Конасовой они выразили уверенность в том, что на месте блогерши испытали бы те же эмоции.

Новости путешествий,Ольга Нечаева,Ксения Собчак,
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