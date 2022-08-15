Туристов заставили спать на полу отеля из-за задержки рейса

В Греции более 200 туристов заставили спать на полу вестибюля пятизвездочного отеля из-за 17-часовой задержки рейса. Об этом пишет Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рейс, организованный туроператором Tui с острова Родос в Борнмут (Великобритания), был запланирован на вечер субботы, 13 августа. Однако вылет задержался на несколько часов по техническим причинам — в результате его пришлось отменить, так как к этому времени экипаж уже отработал максимально разрешенное количество часов.

В итоге Tui разместил путешественников в ближайшем от аэропорта отеле, из-за нехватки номеров им пришлось располагаться прямо на полу. В качестве компенсации неудобств пассажирам предложили ваучеры на 180 евро (примерно 11 тысяч рублей).