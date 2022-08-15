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1 час назад

Туристов заставили спать на полу пятизвездочного отеля из-за задержки рейса

Lenta.ru

В Греции более 200 туристов заставили спать на полу вестибюля пятизвездочного отеля из-за 17-часовой задержки рейса. Об этом пишет Independent.

Туристов заставили спать на полу отеля из-за задержки рейса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рейс, организованный туроператором Tui с острова Родос в Борнмут (Великобритания), был запланирован на вечер субботы, 13 августа. Однако вылет задержался на несколько часов по техническим причинам — в результате его пришлось отменить, так как к этому времени экипаж уже отработал максимально разрешенное количество часов.

В итоге Tui разместил путешественников в ближайшем от аэропорта отеле, из-за нехватки номеров им пришлось располагаться прямо на полу. В качестве компенсации неудобств пассажирам предложили ваучеры на 180 евро (примерно 11 тысяч рублей).

Отмечается, что инцидент произошел в пик туристического сезона, когда многие европейские авиакомпании пытаются справиться с нехваткой сотрудников, уволенных ранее из-за пандемии коронавируса.

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