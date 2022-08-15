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1 час назад

Столичные турагентства переориентировали отдых с международных курортов на Камчатку

ТАСС

Туристические агентства, предлагавшие ранее приобретать путевки на международные курорты, стали советовать туристам отдыхать на Камчатке как на одном из самых перспективных направлений внутреннего туризма. В июле этого года рост турпотока на полуостров составил 5% по отношению к прошлогодним показателям, сообщил в понедельник министр туризма Камчатского края Владимир Русанов для Telegram-канала главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Столичные турагентства переориентировались на Камчатку
Фото: flickr.comflickr.com

"В этом году столичные туристические агентства, предлагавшие ранее туры в европейские страны и на международные курорты, заинтересовались Камчаткой как одним из наиболее перспективных направлений внутреннего туризма. Туристические операторы развивают новые направления, создается новая доступная инфраструктура, чтобы каждый смог увидеть Камчатку - один из богатейших в мире регионов по природным и рекреационным ресурсам", - приводятся в сообщении слова министра.

Отмечается, что уровень турпотока в 2021 году превысил допандемийный уровень.

"В июле этого года мы уже фиксируем рост относительного прошлого лета более чем на 5%", - добавляется в сообщении.

Кроме того, по мнению Русанова, вулканы, термальные источники и нетронутая природа создают большие возможности для развития разнообразного туризма, в частности, горнолыжного и оздоровительного.

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