Столичные турагентства переориентировались на Камчатку

Туристические агентства, предлагавшие ранее приобретать путевки на международные курорты, стали советовать туристам отдыхать на Камчатке как на одном из самых перспективных направлений внутреннего туризма. В июле этого года рост турпотока на полуостров составил 5% по отношению к прошлогодним показателям, сообщил в понедельник министр туризма Камчатского края Владимир Русанов для Telegram-канала главы Ростуризма Зарины Догузовой.
"В этом году столичные туристические агентства, предлагавшие ранее туры в европейские страны и на международные курорты, заинтересовались Камчаткой как одним из наиболее перспективных направлений внутреннего туризма. Туристические операторы развивают новые направления, создается новая доступная инфраструктура, чтобы каждый смог увидеть Камчатку - один из богатейших в мире регионов по природным и рекреационным ресурсам", - приводятся в сообщении слова министра.
Отмечается, что уровень турпотока в 2021 году превысил допандемийный уровень.
"В июле этого года мы уже фиксируем рост относительного прошлого лета более чем на 5%", - добавляется в сообщении.
Кроме того, по мнению Русанова, вулканы, термальные источники и нетронутая природа создают большие возможности для развития разнообразного туризма, в частности, горнолыжного и оздоровительного.