Столичные турагентства переориентировались на Камчатку

"В этом году столичные туристические агентства, предлагавшие ранее туры в европейские страны и на международные курорты, заинтересовались Камчаткой как одним из наиболее перспективных направлений внутреннего туризма. Туристические операторы развивают новые направления, создается новая доступная инфраструктура, чтобы каждый смог увидеть Камчатку - один из богатейших в мире регионов по природным и рекреационным ресурсам", - приводятся в сообщении слова министра.